Москва, 30 августа, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Власти Москвы обновят морально устаревшие ноутбуки московских учителей. Об этом в своём телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

ИА REGNUM Учитель

«В этом году, несмотря на все сложности, обновим ноутбуки учителей, которые уже морально устарели. Будем заменять моноблоки в компьютерных классах», — написал Собянин.

Он также отметил, что с нового учебного года у столичных педагогов появится мобильное приложение «Журнал МЭШ».