Ульяновск, 30 августа, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В Ульяновской области объём розничной и оптовой торговли за семь месяцев снизился соответственно на 3,6% и 7,3%. Соответствующие данные публикует Ульяновскстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Двигатель торговли

По данным статистиков, в январе–июле 2022 года оборот розничной торговли по Ульяновской области составил 142 151,3 млн рублей. Это на 3,6% меньше, чем было за аналогичный прошлогодний период (в сопоставимых ценах).

В структуре торговли оборот торгующих организаций сократился за семь месяцев на 3,6% и составил 139 394,3 млн рублей. За указанный период оборот универсальных и специализированных рынков и ярмарок упал на 4% — до 2757 млн рублей.

В июле 2022 года по сравнению с июлем 2021 года оборот розничной торговли, в том числе торгующих организаций, уменьшился на 2,7%, составив соответственно 22 327,8 млн рублей и 21 907 млн рублей. В то же время оборот универсальных и специализированных рынков и ярмарок увеличился на 0,1% и достиг 420,8 млн рублей.

Что касается оборота оптовой торговли, то в январе–июле 2022 года к соответствующему уровню прошлого года сократился на 7,3% — до 185 454,9 млн рублей.