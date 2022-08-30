Варшава, 30 августа, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В Польше огласили приговор бывшему сотруднику силовых органов Гжегожу М., который обвинялся в сотрудничестве с белорусским КГБ. Об этом сообщает прокуратура Польши.

ИА REGNUM Польша

Мужчину признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса: готовность действовать в интересах иностранной разведки и хранение боеприпасов без разрешения.

Суд назначил ему полтора года лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, Гжегож М. был задержан в октябре прошлого года по подозрению в шпионской деятельности против Польши. Он военный пенсионер, ранее был сотрудником силовых органов страны.