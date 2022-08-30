Бишкек, , 14:52 — REGNUM Цены на продовольственные товары в Киргизии могли бы быть на 30% выше. Об этом заявил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев в эфире «Биринчи радио».

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Причиной резкого удорожания продовольствия высокопоставленный киргизский чиновник назвал глобальную инфляцию.

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По его словам, товары потребительской корзины покупаются на бирже,

«А потому мы не можем повлиять на то, что их стоимость на бирже продолжает расти», — подчеркнул Амангельдиев.

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Также глава Минэкономики отметил, что для сдерживания цен на товары первой необходимости правительство Киргизии предоставило поставщикам ряд льгот — освободило их от уплаты налога на добавленную стоимость и от импортной пошлины.

«Если бы не эти меры, сейчас цены на продовольственные товары могли быть на 30% выше», — подытожил чиновник.

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