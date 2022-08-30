Туапсе, Краснодарский край, 30 августа, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Краснодарском крае охранник пансионата устроил драку с туристом на глазах у детей. Конфликт попал на камеру мобильного телефона и был выложен в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Адриан Янс ван Остаде. «Драка»

Инцидент случился в Туапсе. На кадрах видно, как охранник пансионата запрещает туристам проходить к морю через установленный шлагбаум. Схватившись за дубинку, он влез в драку с мужчиной, который шёл по дороге с женщиной и двумя маленькими детьми.

После того, как дубинку отобрал оппонент, охранник схватился за пистолет. Но применять его не стал.