Москва, , 14:51 — REGNUM Россия продолжит наращивать долю рублёвых международных расчётов. Об этом 30 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по направлению «Развитие отечественной финансовой системы».

Михаил Мишустин Government.ru

«Необходимо также продолжить и повышение доли международных расчётов в рублях с постепенным отказом от использования валют недружественных стран», — заявил Мишустин.

Он отметил, что с целью увеличения доступности для бизнеса долгосрочных ресурсов, важно повысить доверие к отраслевым институтам.

«Предложить привлекательные условия всем инвесторам — и российским, и из партнёрских государств», — подчеркнул премьер-министр.