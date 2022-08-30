Москва, 30 августа, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Россия продолжит наращивать долю рублёвых международных расчётов. Об этом 30 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по направлению «Развитие отечественной финансовой системы».

Government.ru Михаил Мишустин

«Необходимо также продолжить и повышение доли международных расчётов в рублях с постепенным отказом от использования валют недружественных стран», — заявил Мишустин.

Он отметил, что с целью увеличения доступности для бизнеса долгосрочных ресурсов важно повысить доверие к отраслевым институтам.

«Предложить привлекательные условия всем инвесторам — и российским, и из партнёрских государств», — подчеркнул премьер-министр.