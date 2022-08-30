Кишинёв, , 14:51 — REGNUM Министр иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) Нику Попеску отправляется в Прагу на встречу глав МИД стран, входящих в Евросоюз. Об этом он 30 августа сообщил в своём телеграм-канале.

Николай Попеску Mfa.gov.md

«31 августа мы обсудим геополитические вызовы, европейские перспективы для Молдавии, [б. УССР] и Грузии (страны ассоциированного трио) и будущее Восточного партнёрства», — написал Попеску.

Он добавил, что расскажет о проблемах Молдавии, о ситуации с безопасностью, а также о «неустанных усилиях» властей республики на пути модернизации и европеизации страны. Глава МИДЕИ сообщил, что планирует в Праге провести переговоры с министрами стран Европы, а также с «американскими официальными лицами».

Напомним, в Молдавии инфляция летом превысила 30% и продолжает расти. Это самый высокий показатель в Европе. Представители руководства республики заявляют, что это якобы из-за спецоперации России по денацификации б. УССР. Однако в молдавской оппозиции заявляют, что причина этого кроется в антироссийской политике правительства Молдавии.

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