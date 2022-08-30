Минск, 30 августа, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Действие введенных ранее ограничений на пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойниковского районов Гомельской области Белоруссии продлено до 1 декабря 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.

Grani-msk Граница между Россией и Белоруссией

Также продлена приостановка выдачи пропусков в пограничную полосу на территории указанных районов Гомельщины.

Ограничения не распространяются на собственников земельных участков, пограничников и лиц, выполняющих служебные обязанности.

Как сообщало ИА REGNUM, рестрикции вводились для «обеспечения пограничной безопасности». Изначально они действовали с 1 июня до 31 августа.