В Белоруссии продлили ограничения на пребывание в пограничной полосе
Минск, 30 августа, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Действие введенных ранее ограничений на пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойниковского районов Гомельской области Белоруссии продлено до 1 декабря 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.
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Граница между Россией и Белоруссией
Также продлена приостановка выдачи пропусков в пограничную полосу на территории указанных районов Гомельщины.
Ограничения не распространяются на собственников земельных участков, пограничников и лиц, выполняющих служебные обязанности.
Как сообщало ИА REGNUM, рестрикции вводились для «обеспечения пограничной безопасности». Изначально они действовали с 1 июня до 31 августа.