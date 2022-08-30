Москва, , 14:49 — REGNUM Стабилизация рынков и снижение инфляционных рисков помогло поддержать потребительский спрос в экономике РФ. Об этом 30 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по направлению «Развитие отечественной финансовой системы».

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Благодаря совместным с Банком России решениям, удалось стабилизировать рынки и банковскую систему, снизить инфляционные риски, что сегодня положительно отражается на динамике потребительского спроса», — заявил Мишустин.