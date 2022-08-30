Москва, 30 августа, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Стабилизация рынков и снижение инфляционных рисков помогли поддержать потребительский спрос в экономике РФ. Об этом 30 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по направлению «Развитие отечественной финансовой системы».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Благодаря совместным с Банком России решениям удалось стабилизировать рынки и банковскую систему, снизить инфляционные риски, что сегодня положительно отражается на динамике потребительского спроса», — заявил Мишустин.