Сеул, 30 августа, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Благодаря новому энергетическому плану, направленному на сокращение выбросов парниковых газов, к 2030 году в Южной Корее на ядерную энергию будет приходиться почти 33% от общего объёма производства энергии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства промышленности.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная электростанция

Согласно плану по спросу и предложению электроэнергии с 2022 по 2036 гг, разработанному консультативным советом, к 2030 году в стране планируется произвести 201,7 ТВтч за счет атомной энергетики, что составит 32,8% от общего объёма выработанной электроэнергии в стране.

Отметим, что фактический показатель атомной электроэнергии по состоянию на 2021 год составил 27,4% от общего объёма.

Между тем, доля возобновляемых источников энергии составит 21,5% от общей мощности, доля угольной энергии — 21,2%, а доля энергии из СПГ — 20,9%.