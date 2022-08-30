Осло, 30 августа, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Средняя цена за кубометр древесины в Норвегии составила 501 крону (около 3100 рублей — прим. ИА REGNUM). По сравнению со вторым кварталом 2021 года цена выросла на 16%. Об этом сообщает норвежское информационное агентство Norway Today.

Tan2 Древесина

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Кроме того, выросли цена на пиломатериалы из ели и сосны. Средняя цена за кубический метр еловых пиломатериалов по сравнению с предыдущим годом выросла на 21% и составила 653 (около 4050 рублей) норвежских крон. В свою очередь кубический метр сосны вырос на 18% — 632 (около 3900 рублей) норвежских крон.

В общей сложности в Норвегии с апреля по июнь 2022 года для продажи было заготовлено чуть менее 3 млн кубометров древесины, что примерно соответствует аналогичному кварталу прошлого года.

В то же время во втором квартале 2022 года вырос экспорт норвежской древесины. Страной было продано 1,17 млн кубометров, что на 160 тыс. кубометров больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Согласно данным портала «Внешняя торговля России», экспорт России древесины и целлюлозно-бумажных изделий в Норвегию в 2020 году составил 1,61% от всего объёма экспорта. Общая прибыль составила более 16 млн долларов США.