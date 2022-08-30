Ярославль, , 15:21 — REGNUM В школах Ярославской области не хватает учителей математики, русского и английского языков. Об этом в ходе прямого эфира рассказала директор департамента образования Ирина Лобода.

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Конкретное количество вакансий глава департамента не назвала. Однако по данным портала YarNews, в конце прошлой недели только в ярославской школе №23 не хватало 18 специалистов.

При этом по всему региону ощущается острая нехватка учителей математики, русского и английского языков. Дефицит Ирина Лобода связывает с распространенностью этих профилей.

«Практически во всех классах преподаются данные предметы, отсюда и количество педагогов, которые должны быть в школах. В большинстве случаев мы решаем проблему нехватки за счет совместительства — приглашением специалистов из других учреждений. Отмечу, наш ресурс — педуниверситет и педколледжи. Мы ведем с ними достаточно тесное взаимодействие и пользуемся всеми возможностями, которые дает законодательство. Например, в школах начинают преподавать студенты старших курсов», — объяснила Ирина Лобода.

Также во время прямого эфира глава департамента рассказала о средней зарплате учителей в Ярославле — она составляет порядка 40 тысяч рублей. Но нужно учитывать, что на доход педагога влияет его стаж, категория и квалификация.

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