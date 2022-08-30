Минск, , 15:54 — REGNUM Эксперты московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), завершили миссию технической поддержки на Белорусской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба БелАЭС.

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В течение недели представители организации изучали «вопросы эффективного функционирования системы анализа и использования опыта эксплуатации; процесса коммуникации, распределения обязанностей и полномочий участников системы анализа опыта эксплуатации и другие вопросы».

«На Белорусской АЭС работает очень квалифицированный, трудолюбивый и отзывчивый персонал. Это способствовало успешному решению задач миссии и очень сильно мотивировало», — отметил по итогам миссии координатор московского центра ВАО АЭС Иван Гончаров.

В первый день работы миссии экспертов ВАО АЭС, 22 августа, министерство энергетики Белоруссии сообщило о завершении планового ремонта первого энергоблока БелАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, первый энергоблок Белорусской атомной электростанции был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. К объединенной энергосистеме страны его подключили 3 ноября 2020 года. С момента включения в сеть и до планового ремонта на первом энергоблоке было выработано более 9,3 млрд кВТ/ч электроэнергии.