Уфа, , 14:48 — REGNUM Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров поручил республиканским минобрнауки, минторгу и минфину внести предложения по дополнительным мерам государственной поддержки муниципалитетов в виде софинансирования их расходов, связанных с питанием детей, посещающих детские сады. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Школьное питание Екатеринбург.рф

«До 1 сентября обеспечить направление экономии средств субсидии и субвенции на увеличение стоимости рационов обучающихся», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Сообщается, что с 1 сентября в Башкирии возобновится мониторинг по вводу в ежедневном режиме руководителями школ оценок организации питания в модуле «Контроль горячего питания» посредством подсистемы образования ГИС «Единая электронная образовательная среда Республики Башкортостан», а также анализ содержания размещаемых файлов меню в каталоге «food» на официальных сайтах школ.

Назаров напомнил, что в новом учебном году в Башкирии начнут учиться около 510 тысяч детей, что на 11 тысяч человек больше, чем в 2021 году.

«Питание обучающихся должно осуществляться по утвержденному графику с учетом разграничения потоков. Кроме того, в зоне особого контроля должно быть соответствие продуктов и готовых блюд нормативным требованиям как по калоражу, так и по санитарной безопасности», — заявил Назаров.

Премьер-министр Башкирии поручил администрациям муниципалитетов и городских округов предусмотреть за счет средств местных бюджетов бесплатное питание детей, пребывающих с территории б. УССР, Донецкой и Луганской Народных Республик.