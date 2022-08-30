Москва, 30 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Увеличить размер материнского капитала и сделать программу маткапитала бессрочной — это очень актуальное предложение, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

ИА REGNUM Материнский капитал

Плюсы бессрочности маткапитала:

— поскольку его можно потратить на приобретение жилья по ипотеке, то снятие ограничения на сроки реализации программы будет способствовать развитию жилищного строительства и доступности жилья для семей с низкими доходами;

— из-за возможности потратить маткапитал на образование детей, в том числе частное дошкольное, отчасти снимается проблема переполненности муниципальных детских садов в крупных городах;

— продолжится развитие программ социальной реабилитации детей-инвалидов.

Минусы:

— увеличение расходов бюджета до порядка 0,5 трлн руб. в 2023 году, без учёта увеличения размера индексации новых обязательств по выплате маткапитала в последующие годы;

— нет прогнозных данных, на сколько именно процентов увеличение маткапитала и введение его бессрочности позволят увеличить рождаемость хотя бы в среднесрочной перспективе;

— нужны чётко обоснованные экономические и социологические прогнозы по оценке эффекта предлагаемых мер на демографическую ситуацию в разрезе различных регионов РФ.

Поскольку снижение рождаемости связано с экономическими причинами, то совершенно очевидно, что рождаемость в России будет расти только в условиях экономического роста и связанного с ним роста уровня жизни населения», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов направил на заключение в правительство законопроект, в котором предлагается увеличить размер материнского капитала.

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