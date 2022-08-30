Москва, , 14:43 — REGNUM После развала СССР, американцы начали уничтожать любую индустриальную сложность, созданную Советским Союзом не потому, что она была «неправильно», а потому, что задача была отрезать Россию от любой сложности, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что сделали американцы после 1991 года с Советским Союза при помощи того отечественного могильщика, которым стал никакой не пролетариат, никакая не буржуазия, а совокупный мещанско-потребительский криминальный сброд, состоявший образно говоря из бойких криминальных бухгалтерш, оттолкнувших в сторону бухгалтерш более вялых и менее криминальных. Американцы после того, как это все совершилось с их помощью, бросили все свои силы на уничтожение высокой индустриальности, построенной нами иначе, чем в буржуазном мире. Они уничтожали эту индустриальность прежде всего», — заявил Кургинян.

Он отметил, что американцы таким образом уничтожали те производительные силы, обладанием которым тождественно движению по траектории прогресса. А значит, они переводили постсоветскую России с советских рельс прогресса на другие рельсы, каковыми по определению могут быть рельсы антипрогресса, то есть регресса.

«Говорилось-то конечно другое. Мы сначала, де-мол, уничтожим альтернативный, то есть «совковый» прогресс. При этом, поскольку он обладал сложностью, то его уничтожение, конечно обнажит примитивное, но потом из этого примитивное вырастет «правильная», «не совковая», «антисовковая» сложность — такая, как в США… То мы сначала сбросим страну в Латинскую Америку или в Африку, а потом оттуда она доберется до Соединенных Штатов, а не доберется — так и черт с ней», — продолжил политолог.

По его словам, американские оккупанты и их местные полицаи и упоением уничтожали сложность, утверждая, что уничтожаемая сложность неправильная, но на самом деле они уничтожали сложность как таковую. Слишком очевидной была лживость новых антисоветских идеологов. И единственное, что изумляло политолога в этом то, что в этот весь бред верили неглупые интеллектуалы.