Мещанско-потребительский криминальный сброд уничтожил СССР — Кургинян
Москва, 30 августа, 2022, 14:43 — ИА Регнум. После развала СССР, американцы начали уничтожать любую индустриальную сложность, созданную Советским Союзом не потому, что она была «неправильной», а потому, что задача была отрезать Россию от любой сложности, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
Он отметил, что американцы таким образом уничтожали те производительные силы, обладанием которым тождественно движению по траектории прогресса. А значит, они переводили постсоветскую России с советских рельс прогресса на другие рельсы, каковыми по определению могут быть рельсы антипрогресса, то есть регресса.
По его словам, американские оккупанты и их местные полицаи и упоением уничтожали сложность, утверждая, что уничтожаемая сложность неправильная, но на самом деле они уничтожали сложность как таковую. Слишком очевидной была лживость новых антисоветских идеологов. И единственное, что изумляло политолога в этом то, что в этот весь бред верили неглупые интеллектуалы.