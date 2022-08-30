Минск, , 15:30 — REGNUM При регистрации и оценке деятельности политических партий и общественных объединений в Белоруссии к ним будет предъявляться требование соответствовать курсу Всебелорусского народного собрания. Об этом на совещании 30 августа рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас прекрасная есть организация — Всебелорусское народное собрание. Там будут представлены и политические партии, и гражданское общество. ВНС определит контуры нашего будущего, ту колею, по которой будет двигаться государство. Присутствовать будут все. И будьте добры все вот этого курса, который будет там определен, придерживаться. Ушли влево, вправо — партия или общественное движение должно быть ликвидировано. Только так мы можем удержать страну в какой-то колее, в каких-то рамках. Это как предложение в законопроект», — сказал Лукашенко.

В противном случае, считает белорусский лидер, страну «опять одни будут тянуть на запад, другие — на восток, третьи — на юг или север».

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский депутат Олег Гайдукевич заявил, что после принятия закона о политических партиях в Белоруссии может быть создана партия власти.