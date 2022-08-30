Минск, 30 августа, 2022, 15:30 — ИА Регнум. При регистрации и оценке деятельности политических партий и общественных объединений в Белоруссии к ним будет предъявляться требование соответствовать курсу Всебелорусского народного собрания. Об этом на совещании 30 августа рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«У нас прекрасная есть организация — Всебелорусское народное собрание. Там будут представлены и политические партии, и гражданское общество. ВНС определит контуры нашего будущего, ту колею, по которой будет двигаться государство. Присутствовать будут все. И будьте добры все вот этого курса, который будет там определен, придерживаться. Ушли влево, вправо — партия или общественное движение должно быть ликвидировано. Только так мы можем удержать страну в какой-то колее, в каких-то рамках. Это как предложение в законопроект», — сказал Лукашенко.

В противном случае, считает белорусский лидер, страну «опять одни будут тянуть на запад, другие — на восток, третьи — на юг или север».

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский депутат Олег Гайдукевич заявил, что после принятия закона о политических партиях в Белоруссии может быть создана партия власти.