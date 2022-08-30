Москва, 30 августа, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Российские граждане не могут перевозить европейскую валюту через финскую границу из-за санкций ЕС. Такие разъяснения дал департамент таможенного контроля Финляндии, сообщает 30 августа РБК.

ИА REGNUM Евро

В ведомстве объяснили, что наличные евро нельзя провозить в силу статьи 5i регламента Совета ЕС. Ограничения не распространяются на граждан ЕС, которые едут в Россию и везут с собой валюту «для личного использования».

«Запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства — члена [Евросоюза], в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на автомобильном пункте пропуска Ваалимаа финские таможенники не дали жителю Санкт-Петербурга вывезти в Россию €1,39 тыс. Мужчине показали правила, в которых говорится о запрете вывоза в Россию банкнот официальной валюты ЕС.

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