Тайбэй, 30 августа 2022, 14:38 — REGNUM Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 24 самолетов и 11 кораблей КНР, следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства.
В ведомстве уточнили, что восемь китайских самолетов пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива. Власти Тайваня направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Тайваня намерено стимулировать собственное производство военной техники. Именно с этим связно рекордное увеличение военного бюджета острова.
Читайте также: Власти Тайваня объяснили значительное увеличение оборонного бюджета