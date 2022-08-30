Тайбэй, 30 августа, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 24 самолетов и 11 кораблей КНР, следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства.

Supreme Dragon Флаги Тайваня и Китая

«По состоянию на 17.00 (12.00 мск) 30 августа, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 24 самолетов и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем», — следует из сводки.

В ведомстве уточнили, что восемь китайских самолетов пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива. Власти Тайваня направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Тайваня намерено стимулировать собственное производство военной техники. Именно с этим связно рекордное увеличение военного бюджета острова.

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