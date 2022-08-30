Симферополь, 30 августа, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Интернет-вещание «Радио Крым» было взломано 30 августа, сообщил в телеграм-канале советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков. Он пояснил, что атаки на интернет-площадку крымских телеканалов и радиостанций ведутся вот уже вторую неделю.

Иван Шилов ИА REGNUM Радио

«Сегодня на одном из технологических отрезков за пределами радиостанции взломано интернет вещание радио «Крым». Проблема коснулась только интернет сегмента и передатчиков получавших сигнал со спутника. Проблема решается. В ближайшее время вещание радио «Крым» будет восстановлено», — написал Крючков.

Как пишут крымские телеграм-каналы, эфир радио 30 августа был прерван звучанием гимна территории бывш. УССР, причём прозвучало лишь несколько аккордов.