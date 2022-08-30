Чебоксары, 30 августа 2022, 14:37 — REGNUM В России снижается рождаемость, и кардинально изменить ситуацию можно за счёт повышения доходов семей. Из-за антироссийских санкций в стране сложилась «уникальная возможность», которая может повлиять на демографическую обстановку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экс-глава фракции КПРФ в Госсовете Чувашии Дмитрий Евсеев, ныне работающий помощником депутата Госдумы Сергея Казанкова (КПРФ).
Политик полагает, что материнский капитал «с самого начала был пропагандистским» проектом, потому что «было бы странным, если родители были бы готовы рожать детей за деньги». Комментируя сокращение получателей маткапитала и спад рождаемости, Дмитрий Евсеев отмечает, что на момент его введения в России «шёл демографический подъём», а сейчас идёт снижение.
По его мнению, рождаемость будет расти вместе с уровнем жизни населения и сейчас у страны есть «уникальная возможность» как-то повлиять на демографическую тенденцию.
29 августа в Счётной палате России заявили, что за первое полугодие 2022 года расходы ПФР на программу материнского капитала сократились на 3,2 млрд рублей и составили 191,5 млрд рублей. Это связано со снижением на 12,6% числа получателей (на 65,25 тыс. получателей), что обусловлено сокращением рождаемости.
Напомним, что в январе–июне 2022 года в Чувашии родился 4841 ребёнок, что на 493 меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. Рождаемость упала на 9,2%.
Подробнее: Рождаемость в Чувашии в первом полугодии сократилась на 9,2%
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии средствами материнского капитала распорядились более 64,8 тыс. семей, или 57% от получивших поддержку. Чаще всего средства направляются на улучшение жилищных условий.
Читайте ранее в этом сюжете: Большинство семей в Чувашии потратило средства маткапитала