Чебоксары, , 14:37 — REGNUM В России снижается рождаемость, и кардинально изменить ситуацию можно за счёт повышения доходов семей. Из-за антироссийских санкций в стране сложилась «уникальная возможность», которая может повлиять на демографическую обстановку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экс-глава фракции КПРФ в Госсовете Чувашии Дмитрий Евсеев, ныне работающий помощником депутата Госдумы Сергея Казанкова (КПРФ).

Семья Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик полагает, что материнский капитал «с самого начала был пропагандистским» проектом, потому что «было бы странным, если родители были бы готовы рожать детей за деньги». Комментируя сокращение получателей маткапитала и спад рождаемости, Дмитрий Евсеев отмечает, что на момент его введения в России «шёл демографический подъём», а сейчас идёт снижение.

«Да, материнский капитал облегчает финансовое положение семей, но глобально на рождаемость не повлиял. Так же, как пособия, которых стало больше и по числу, и по размеру, но кардинально это не решает демографический вопрос», — считает экс-депутат.

По его мнению, рождаемость будет расти вместе с уровнем жизни населения и сейчас у страны есть «уникальная возможность» как-то повлиять на демографическую тенденцию.

«Из-за антироссийских санкций сложилась уникальная возможность: можно сказать, что каждый рубль, выданный населению, не уйдёт за границу, не будет переведён в валюту. Это фактически будет вложение, в первую очередь, в торговлю, но самое главное — в наше производство, потому что сейчас ставка делается на отечественные товары, а также позволит поддержать малый и средний бизнес. То есть можно инвестировать в производство через повышение доходов населения, увеличение зарплаты бюджетникам и пенсий на уровень выше, чем инфляция. Кроме того, нужно ввести ограничение на рост цен. То, что ритейлеры так взвинтили цены, произошло только по их жадности», — полагает Дмитрий Евсеев, говоря о возможных путях решения демографического вопроса.

Напомним, что в январе–июне 2022 года в Чувашии родился 4841 ребёнок, что на 493 меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. Рождаемость упала на 9,2%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии средствами материнского капитала распорядились более 64,8 тыс. семей, или 57% от получивших поддержку. Чаще всего средства направляются на улучшение жилищных условий.

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