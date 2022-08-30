Чебоксары, 30 августа, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В России снижается рождаемость, и кардинально изменить ситуацию можно за счёт повышения доходов семей. Из-за антироссийских санкций в стране сложилась «уникальная возможность», которая может повлиять на демографическую обстановку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экс-глава фракции КПРФ в Госсовете Чувашии Дмитрий Евсеев, ныне работающий помощником депутата Госдумы Сергея Казанкова (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Семья

Политик полагает, что материнский капитал «с самого начала был пропагандистским» проектом, потому что «было бы странным, если родители были бы готовы рожать детей за деньги». Комментируя сокращение получателей маткапитала и спад рождаемости, Дмитрий Евсеев отмечает, что на момент его введения в России «шёл демографический подъём», а сейчас идёт снижение.

«Да, материнский капитал облегчает финансовое положение семей, но глобально на рождаемость не повлиял. Так же, как пособия, которых стало больше и по числу, и по размеру, но кардинально это не решает демографический вопрос», — считает экс-депутат.

По его мнению, рождаемость будет расти вместе с уровнем жизни населения и сейчас у страны есть «уникальная возможность» как-то повлиять на демографическую тенденцию.

«Из-за антироссийских санкций сложилась уникальная возможность: можно сказать, что каждый рубль, выданный населению, не уйдёт за границу, не будет переведён в валюту. Это фактически будет вложение, в первую очередь, в торговлю, но самое главное — в наше производство, потому что сейчас ставка делается на отечественные товары, а также позволит поддержать малый и средний бизнес. То есть можно инвестировать в производство через повышение доходов населения, увеличение зарплаты бюджетникам и пенсий на уровень выше, чем инфляция. Кроме того, нужно ввести ограничение на рост цен. То, что ритейлеры так взвинтили цены, произошло только по их жадности», — полагает Дмитрий Евсеев, говоря о возможных путях решения демографического вопроса.

Напомним, что в январе–июне 2022 года в Чувашии родился 4841 ребёнок, что на 493 меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. Рождаемость упала на 9,2%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии средствами материнского капитала распорядились более 64,8 тыс. семей, или 57% от получивших поддержку. Чаще всего средства направляются на улучшение жилищных условий.