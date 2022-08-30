Казань, 30 августа, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В казанском парке Тысячелетия 30 августа открыли семейный фестиваль цифровых технологий «TatFuture». Площадка состоит из нескольких тематических зон (образование, промышленность, экономика, медиа и другие), сообщает пресс-служба главы РТ.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Казань. Вид на Кремль

Перед гостями мероприятия представлены медиаинсталляции, павильон цифрового искусства, выставка NFT, зона VR/AR, достижения робототехники. В рамках ИТ-фестиваля выступят блогеры и ведущие эксперты цифровой индустрии.

На открытии площадки глава республики Рустам Минниханов отметил ее содержательный формат, добавив, что такие мероприятия будут и дальше практиковаться.

«Образ нашей жизни меняется, цифровые сервисы плотно вошли в нашу жизнь. Сегодня в республике ведётся серьёзная работа в части развития госуслуг, перевода функционала наших министерств в цифровой формат. И в этой работе мы, прежде всего, опираемся на молодёжь. Сегодня мы откроем новый ИТ-парк, в котором будут созданы все необходимые условия для развития потенциала талантливых молодых людей», — заключил Минниханов.

ИА REGNUM ранее передавало, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин считает, что целесообразно было бы при поддержке государства создать специальные платформы и сайты, помогающие молодым людям в выборе профессии. Также необходимо больше рассказывать о людях, которые создают реальную экономику.

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