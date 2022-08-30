Тбилиси, 30 августа, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Сторона защиты бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили попросили власти отсрочить его отбывание наказания за преступления на один год. Об этом 30 августа сообщил адвокат Шалва Хачапуридзе.

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

Он отметил, что законодательство предусматривает возможность предоставить отсрочку для лечения, если проблемы со здоровьем достаточно серьёзные.

«По судебной практике Грузии и Страсбурга — это годичный срок», — сказал юрист.

Хачапуридзе также поблагодарил министерство здравоохранения Грузии за то, что там разрешили допустить к Саакашвили иностранных экспертов для обследования здоровья. Он надеется, что в ведомстве согласуют визиты других медиков.

Напомним, что в мае Саакашвили перевели из тюрьмы в частную тбилисскую клинику после постоянных жалоб на состояние здоровья. В больнице жалобы продолжились. Экс-президент и его адвокаты заявляют, что в Грузии якобы нельзя вылечить такие болезни и требуется разрешение на выезд за границу.