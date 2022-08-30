Белград, , 15:26 — REGNUM Если в Белграде 17 сентября не пройдет гей-парад, ряд сербских оппозиционных партий организует в этот день акции протеста. Об этом заявил депутат парламента Сербии от политического движения «Не дадим Белграду утонуть» Радомир Лазович.

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По мнению Лазовича, если «власти запретят проведение «Европрайда», это значит, что они также могут запретить проведение митингов против разных проблем в обществе, таких как бедность или загрязнение окружающей среды».

Поэтому, если «Европрайд» 17 сентября не состоится, несколько оппозиционных парламентских партий призовет граждан Сербии выйти на акции протеста, передает портал Danas.

Напомним, что ранее президент Александр Вучич заявил, что решение об отмене гей-парада в Белграде в сентябре 2022 года невозможно изменить.

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