Кабул, 30 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. После двух десятилетий партизанской войны уже больше года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правят Афганистаном. После того, как стало ясно, что бывший президент Ашраф Гани трусливо бросил свою страну и народ, силы США и их союзников в состоянии полной неуверенности и растерянности были вынуждены передать Афганистан талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Партнёры по НАТО смогли эвакуировать весь свой военный персонал с помощью организованных ими эвакуационных рейсов, оставив десятки тысяч местных военнослужащих и членов их семей, которые в последние годы вынесли на себе основную тяжесть войны. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Афганистана

В разгар этого хаоса Катар воспользовался возможностью и использовал свои отношения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые он поддерживает с 2010 года по просьбе Соединённых Штатов. Катар внезапно вышел на политическую арену в качестве самого важного посредника в Афганистане.

Помимо организации эвакуационных рейсов и приёма афганских беженцев, Катар заключал тайные сделки со своими западными партнёрами и превращал повстанцев в правителей. Это заставило американцев и их европейских партнёров перенести свои посольства в Доху и превратить столицу Катара в новые ворота в Афганистан.

Успех «мягкой силы» для Катара был вполне предсказуем. Его соседи-соперники, в первую очередь Объединённые Арабские Эмираты, в течение ряда лет называли размещение в Катаре офиса «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как прямую поддержку терроризма. В 2017 году ОАЭ и Саудовская Аравия дошли до того, что ввели санкции против Катара, одной из причин которых стал офис талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но когда в 2021 году Катар смог превратить свои отношения с радикалами в политический капитал на Западе, Абу-Даби серьёзно пересмотрел свою политику и позицию в отношении Афганистана.

Другой игрок

Спустя год после переворота, совершённого катарскими «агентами влияния», Абу-Даби стал ещё одним серьёзным игроком в Афганистане, всё больше конкурируя с Катаром. Предоставление убежища Ашрафу Гани, беглому президенту Афганистана, летом 2021 года стало первым шагом Абу-Даби к созданию плацдарма в Афганистане. С тех пор Абу-Даби расширил свои каналы связи с «Сетью Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), могущественной фракцией внутри «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая с сентября 2021 года играет в Кабуле роль «делателя королей», наподобие графа Уорика в Великобритании XV века.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дубай. ОАЭ

В отличие от Катара, чьим рычагом давления являются прагматичные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), группирующиеся вокруг муллы Барадара, которые сейчас стеснены определёнными рамками, Эмираты имеют давние отношения с хакканистами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), восходящие к 1980-м годам, когда Джалалуддин Хаккани основал эту группировку, самую эффективную и боеспособную силу среди многих группировок в течение двух десятилетий войны против возглавляемой США коалиции. В то время как члены движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в изгнании были заняты выработкой политических планов в Катаре, хакканисты (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несли бремя войны против Запада. Поэтому, вопреки ожиданиям Катара по обретению ключевых постов в новом правительстве фракцией талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)-прагматиков, неудивительно, что наиболее могущественная фракция Хаккани (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заняла ключевые посты в новом правительстве Афганистана.

Смена власти

Сираджуддин Хаккани, сын основателя «Сети» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стал министром внутренних дел и поставил своих людей на ключевые посты в органах внутренней безопасности и разведки. Таким образом, он отобрал власть у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые много лет жили в Катаре и были в основном кандагарцами. Возвышение Сираджуддина Хаккани, который до сих пор находится в списке самых разыскиваемых ФБР, связано с ослаблением влияния Катара на политику «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Многие талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), базировавшиеся в Катаре, были оттеснены на второй план в пользу игроков, близких к племенным союзам и кланам северо-восточного и юго-восточного Афганистана.

Тем временем Абу-Даби стремился установить свои каналы связи с правителями Кабула. С начала 1980-х по 2000-е годы «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полагалась на Объединённые Арабские Эмираты как на центр отмывания денег и вербовки. Хаккани смогли создать прочную инфраструктуру в ОАЭ для финансирования своих операций за счёт создания компаний на имя преданных им афганцев, проживающих в Эмиратах. Таким образом, они смогли превратить эту фракцию «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в наиболее эффективную боевую силу.

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

В 2014 году, когда под давлением США Эмираты включили «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в чёрный список, перекачка денег и бизнес велись тайно, и некоторые осведомлённые люди подозревали, что неофициальные операции Хаккани и отмывание денег через ОАЭ никогда не прекращались. Личные симпатии к ОАЭ были настолько глубокими, что Джалалуддин Хаккани, основатель «Сети» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ещё в 1980-е годы взял в жены арабскую женщину из ОАЭ, от которой родился сын Сираджуддин, нынешний министр внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Говорят, что Сираджуддин провёл много времени в ОАЭ, навещая мать, изучая арабский язык и контактируя с иностранными партнёрами.

В июне 2017 года посол ОАЭ и ещё четыре дипломата были убиты в результате взрыва бомбы в Кандагаре. Как полагают, к взрыву была причастна «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Хотя главной целью нападения были не эмиратские дипломаты, оно всё же нанесло ущерб отношениям между ОАЭ и хакканистами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Захват власти

Однако в разгар соперничества великих держав за эту страну после того как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришёл к власти в 2021 году, ОАЭ вновь начали действовать в Афганистане через гуманитарную помощь. Согласно нескольким источникам в Кабуле, посольство ОАЭ систематически выделяет необходимые средства под видом гуманитарной помощи в восточном Афганистане, Хосте и Пактии, ключевых районах «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сообщается также, что дипломаты ОАЭ имеют тесные связи с губернатором талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Хосте, который является личным другом Сираджуддина Хаккани. Другие источники также сообщают, что посольство ОАЭ установило отношения с личным помощником Сираджуддина в прошлом году.

Также катарско-турецкие переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по поводу управления аэропортом Кабула в начале этого года зашли в тупик из-за желания Катара и Турции контролировать безопасность аэропорта. В то же время ОАЭ задействовали свои связи, чтобы министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани пролоббировал их интересы. В отличие от своих конкурентов, Абу-Даби не навязывал никаких условий и в контракте было прописано, что обеспечение безопасности аэропорта относится к компетенции «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Наконец, этот аукцион выиграла компания GAAC, базирующаяся в ОАЭ, что само по себе свидетельствует о победе ОАЭ в борьбе с катарским конкурентом. Более того, поскольку Центральная Азия стала ключевой ареной для деловых связей между Китаем и ОАЭ, стремление Абу-Даби стать ключевым союзником Китая в регионе кажется логичным.

Однако, в отличие от Катара, который хотел действовать в качестве нейтрального участника игры, для ОАЭ Афганистан находится в самом центре их стратегии по соединению логистических цепочек поставок в Центральной Азии.