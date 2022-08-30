Минск, 30 августа, 2022, 15:08 — ИА Регнум. После принятия закона о политических партиях в Белоруссии может быть создана партия власти. Об этом заявил в интервью агентству Sputnik Белоруссия депутат, лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич.

Ok.ru Олег Гайдукевич. Либерально-демократическая партия Беларуси (ЛДПБ)

По словам депутата, создание партии власти в Белоруссии — «это перспектива ближайшего будущего».

«Безусловно, это случится. Это моë мнение как политика. Она будет создана, как только будет принят закон о политических партиях. Это нормальный политический процесс. Будет центристская, на базе «Белой Руси», право-центристская — это ЛДП, и будет лево-центристская партия — это коммунисты. Я больше пока никого не вижу», — сказал Гайдукевич.

Гайдукевич отметил, что новый закон о политических партиях белорусские парламентарии примут уже на осенней сессии. В проекте закона закладывается несколько принципиально новых позиций, касающихся регистрации и деятельности политических партий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о создании в Белоруссии партии власти на базе объединения «Белая Русь» говорил депутат Геннадий Давыдько.

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