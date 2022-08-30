Москва, 30 августа, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Росгвардия принимает непосредственное участие в боевых действиях на территории бывш. УССР. Об этом 30 августа заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Rosgvard.ru Глава Россгвардии Виктор Золотов

«Мы принимаем непосредственное участие в боевых действиях, а именно: разведывательно-поисковые, разведывательно-засадные действия, также обнаружение и ликвидация диверсионно-разведывательных групп противника, диверсионно-террористических групп, обнаружение схронов вооружений, разминирование», — заявил Золотов.

«Также мы занимаемся разведкой, корректировкой целей и уничтожаем их либо силами собственной артиллерии, либо, если у нас не хватает дальности или мощности этой артиллерии, обращаемся к Министерству обороны, и они силами тяжёлой артиллерии или авиации наносят огневое поражение противнику, а мы проводим дальнейшую зачистку этих мест», — продолжил он.

Кроме того, росгвардейцы выполняют задачи по охране важных государственных объектов, объектов инфраструктуры и занимаются медицинским обеспечением населения, оказываем медицинскую помощь населению.