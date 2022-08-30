Омск, , 14:33 — REGNUM Огромный общественный резонанс в Омской области вызвала информация о задержании 46-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки.

Цитата из видео Допрос омича, подозреваемого в изнасиловании девочки. 30 августа 2022г. Омская полиция

30 августа правоохранители обнародовали виде допроса мужчины. На вопрос, за что он задержан, злоумышленник ответил, что «за девочку», которую он «в пьяном виде» изнасиловал.

Мужчина заявил, что привёл ребёнка на поляну, расположенную недалеко от пилорамы, трижды ударил кулаком по лицу. Затем его с девочкой увидел «какой-то прохожий». После этого омич пошёл на пилораму, откуда уехал.

Как сообщало ИА REGNUM, против омича возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст.131 УК РФ («Изнасилование»). По версии следствия, он встретил девочку в одном из посёлков Омского района 28 августа. Омич обманом завлёк ребёнка на безлюдный пустырь и изнасиловал.

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Девочку госпитализировали. Подозреваемого задержали. Выяснилось, что, пытаясь скрыться после совершённого преступления, он провёл ночь на кладбище. По информации полиции, мужчина работал на лесопилке в посёлке Новоомский. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и угрозу убийством.

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Произошедшее жители Омской области обсудили в соцсетях. Они выразили надежду, что злоумышленника накажут по всей строгости закона.

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