Кострома, , 15:25 — REGNUM До конца 2022 года в Костромской области заработают три объекта, за счёт которых будет достигнут серьёзный природоохранный эффект. Сброс неочищенных стоков в бассейн Волги сократится на 19 млн 400 кубометров в год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель директора департамента природных ресурсов региона Сергей Бровцев. Для сравнения, только Коркинские сооружения Костромы (основные в городе) сбрасывают 31 млн кубометров стоков в год.

«Зелёная» вода в Волге в границах Костромы Наталья Диева

В этом году в области завершится строительство двух очистных сооружений ливневой канализации в Костроме. Кроме этого, готовятся к запуску очистные сооружения, обслуживающие Волгореченск. Основную часть работ в рамках проекта по оздоровлению Волги, входящего в национальный проект «Экология», профинансировал федеральный бюджет. Сумма вложений превысила 800 млн рублей.

Кроме этого до конца 2024 года в рамках этого же проекта будет завершена реконструкция Коркинских сооружений. Там обновят инженерные коммуникации, насосную станцию, построят резервуар для биохимической очистки вод, вторичные отстойники. Подрядчик для реализации работ уже найден — это подмосковная компания Торговый дом «ЦСК».

Также в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов», входящего в нацпроект, очистят озёра Галичское и Святое (Некрасовское). Первое является самым крупным в области, второе расположено рядом с Ипатьевским монастырём и имеет большое историческое значение для города. Завершение работ намечено на 2024 год.

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