Тайбэй, 30 августа, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Правительство Тайваня намерено стимулировать собственное производство военной техники. Именно с этим связно рекордное увеличение военного бюджета острова. Об этом 30 августа в ходе визита на базу ВВС на островах Пэнху заявила глава тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

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«Главная цель нынешнего увеличения оборонного бюджета заключается в том, чтобы продвигать собственное строительство своих кораблей, собственное строительство своих самолётов, а также в том, чтобы улучшить качество вооружения, пополнить запасы боеприпасов, улучшить состояние резервных войск», — цитирует РИА Новости главу администрации.

Она также отметила, что напряжённость в Тайваньском проливе растёт с каждым днём, поэтому Тайвань должен проявлять большее спокойствие. При этом, по её словам, Тайбэй не будет давать поводов для создания конфликтов и провоцировать военное столкновение, однако «это не значит, что мы не можем оказать сопротивления».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Тайваня представило проект оборонного бюджета на 2023 год, который предусматривает увеличение военных расходов до рекордных 586,3 млрд тайваньских долларов (19,4 млрд долларов). Рост составит 13,9% (71,6 млрд тайваньских долларов (2,37 млрд долларов)).

Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь подчёркивала, что Тайвань продолжит укреплять свою оборону и сохранит сотрудничество с США в указанной сфере.