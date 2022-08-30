Данилов, Ярославская область, 30 августа 2022, 14:35 — REGNUM В Ярославской области осудили полковника полиции, устроившего смертельное ДТП. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Суд
Суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября 2020 года полицейский «Форд Фокус» под управлением Владимира Завражного слетел с трассы и вылетел в кювет, перевернувшись. В салоне была 42-летняя пассажирка, которая получила травмы, а позднее скончалось в больнице. Экспертиза показала, что полковник был пьян. 30 декабря 2021 года дело прекратили в связи с примирением сторон, но прокурор обжаловал решение, областной суд апелляцию удовлетворил.

Во второй раз Даниловский районный суд не стал прекращать уголовное дело и приговорил мужчину к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Помимо этого, на два года его лишили права управления транспортными средствами.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославский суд отменил прекращение дела о пьяном ДТП полковника полиции