Данилов, Ярославская область, 30 августа, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Ярославской области осудили полковника полиции, устроившего смертельное ДТП. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября 2020 года полицейский «Форд Фокус» под управлением Владимира Завражного слетел с трассы и вылетел в кювет, перевернувшись. В салоне была 42-летняя пассажирка, которая получила травмы, а позднее скончалось в больнице. Экспертиза показала, что полковник был пьян. 30 декабря 2021 года дело прекратили в связи с примирением сторон, но прокурор обжаловал решение, областной суд апелляцию удовлетворил.

Во второй раз Даниловский районный суд не стал прекращать уголовное дело и приговорил мужчину к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Помимо этого, на два года его лишили права управления транспортными средствами.