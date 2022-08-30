Вильнюс, 30 августа, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Советник президента Литвы Кястутис Будрис назвал действия белорусских должностных лиц по повреждению ограждения на границе с Литвой провокацией, которая балансирует на очень опасной грани. Об этом сообщает Delfi.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Одно дело — привести мигрантов к границе и вытолкнуть их, другое — то, что мы наблюдаем прямо сейчас, — это разрушение ограждения», — заявил Будрис.

По его словам, такая ситуация ставит Литву в «очень опасную зону», поскольку, по его мнению, белорусских должностных лиц отправляют в другую страну для порчи физического имущества и средств защиты.

«Мы оказались на очень тонкой и опасной грани. Как квалифицировать такие действия? Это как минимум провокация», — сказал советник главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, литовские власти построили на границе с Белоруссией забор с колючей проволокой. Установить ограждение было решено после прошлогоднего наплыва в Литву нелегальных мигрантов из Азии и Африки через территорию Белоруссии. По словам главы Службы охраны госграницы Литвы Рустамаса Любаеваса, в последнее время нелегалы предпринимают попытки повредить ограждение, чему способствуют вооруженные люди, одетые в форму белорусских пограничников.

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