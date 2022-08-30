Лондон, 30 августа, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Министр финансов Великобритании Надим Захави в ближайшее время посетит Нью-Йорк и Вашингтон, чтобы обсудить глобальные экономические проблемы и сотрудничество в таких областях, как энергетическая безопасность и мировые экономические перспективы, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на его офис.

IAEA Imagebank Канцлер казначейства Надим Захави

Во время визита в США Захави намерен особо подчеркнуть необходимость международного сотрудничества для решения проблем, приводящих к росту цен и замедлению мировой экономики.

«Это глобальное давление надо преодолевать глобальными усилиями. В США я намерен тесно сотрудничать с моими союзниками в решении общих проблем, стоящих перед нами, чтобы создать более справедливую и устойчивую экономику в стране и за рубежом», — отмечается в заявлении Захави.

Офис Захави сообщил, что во время визита министр встретится с представителями международных финансовых организаций, Федрезерва и Казначейства США для обсуждения поддержки Киева и уязвимых стран, перспектив мировой экономики и энергетической безопасности.

В ходе этих встреч Захави намерен расширить сотрудничество в области гражданской ядерной энергетики и наладить более тесное взаимодействие между предприятиями ядерной промышленности Великобритании и США в области разработки технологий.

Также он проведет переговоры о дальнейших санкциях против России в ответ на специальную военную операцию.