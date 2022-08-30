Москва, , 14:29 — REGNUM Практически все иностранные компании не могут делать прямые поставки из-за невозможности российскими банками выполнять зарубежные переводы. Дилерские и дистрибьюторские сети разваливаются, оставаясь без поставок и денег, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

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«Но челноки и их бизнес найдет свои лазейки. В такой ситуации нужна страна-хаб, которая будет посредником. Есть вариант с Казахстаном. Часть бизнесменом начали работать с Грузией. Но пока самый надежный способ — Турция. Есть карго-компании, которые могут завозить товары параллельного импорта.

В России ещё есть валютные банки не под санкциями. Из Турции есть сухопутный через Верхний Ларс и морской путь до Новороссийска. Сама доставка и растаможка сильно удорожает товар.

В Турции хорошо развита текстильная отрасль и немало европейских и американских брендов предпочитают отшиваться в Турции, Египте и во многих африканских странах с дешевой рабочей силой.

Да сами американские компании, когда уходили из России, указывали свое присутствие в Турции, как в центре торговых каналов Север-Юг, Запад-Восток. Турция и сама производит одежду и обувь, близкую к европейским и американским маркам по качеству.

Так что, Турция может заместить многие американские бренды. Через турецкие порты идут многие товары в страны Африки и Азии — это тоже факт которым пользуются компании из США нуждающиеся в российской продукции.

Среди главных товаров, которые интересуют американские компании — нефтепродукты, минеральное топливо, драгоценные металлы и камни, зерно, железо, сталь, удобрения, а также алкоголь», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американские компании, ушедшие из России после начала военной операции в бывшей УССР, ищут способы тайно сотрудничать со страной через Турцию, писала турецкая газета Yeni Şafak.

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