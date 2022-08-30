Сеул, , 14:27 — REGNUM В будущем КНДР может применять другие виды оружия массового уничтожения в мирное время. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Института политических исследования Асан и некоммерческой организации RAND.

Северная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Аналитики предупредили, что в нынешних условиях КНДР может использовать не только ядерные боеголовки, но и химическое, биологическое и электромагнитное оружие.

«КНДР в основном использует ядерное оружие, а не другие виды оружия массового уничтожения для оказания давления, сдерживания и принуждения в мирное время, — говорится в докладе. — Ввод ограничений на применение других видов оружия массового поражения в мирное время может быть связан со страхом возмездия».

Однако по мере того, как КНДР наращивает свой ядерный потенциал, ожидается, что в будущем Пхеньян будет более агрессивно сдерживать США и Южную Корею, применяя другие виды оружия и возможности в киберпространстве.

«В военное время Северная Корея мобилизует весь свой арсенал оружия массового уничтожения, включая ядерное оружие, чтобы выиграть битву и избежать краха режима, — заявили исследователи. — Это оружие существенно изменит характер войны на Корейском полуострове и нанесет огромный ущерб военным и гражданским лицам Южной Кореи и США».

Предполагается, что Северная Корея обладает до 5 тыс. тонн химического оружия и неизвестным количеством биологического оружия.

Аналитики также рекомендовали властям Южной Корее и США повысить способность обнаружения северокорейских атак.

«Необходимо донести до КНДР, что Пхеньян заплатит справедливую цену, если продолжит свои провокации», — говорится в отчете.