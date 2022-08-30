Архангельск, 30 августа, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Ломоносовский районный суд Архангельска приговорил бывшего директора департамента муниципального имущества администрации областного центра Эдуарда Болтенкова, получившего взятку, к штрафу в 150 тысяч рублей, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

Взятка

«Как установлено судом, бывший директор департамента получил от представителя коммерческой организации взятку в 50 тысяч рублей за содействие в подготовке документов для участия фирмы в торгах на аренду муниципального земельного участка. Вину подсудимый признал в полном объеме», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Приговором суда экс-чиновнику также назначено наказание в виде лишения права занимать должности в системе государственных и муниципальных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на Алтае двоих новосибирцев осудили за взятку министру в 13 млн рублей.