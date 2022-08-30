Чита, 30 августа, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в январе–июле 2022 г. составил 24 743,8 млн рублей, или 103,7% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года.

Government-nnov.ru Строительство жилья

В январе–июле текущего года построено 186,4 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений, в том числе в городской местности — 146,7 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений, в сельской местности — 39,7 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Забайкалья во время реализации четырех проектов комплексной застройки территорий к 2031 году запланировано построить 889 тысяч квадратных метров жилья и таким образом в четыре раза увеличить показатели ввода по сравнению с 2022-м.

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