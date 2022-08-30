Минск, 30 августа, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Белоруссия хочет стать участницей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), чтобы получить доступ к широким возможностям организации, куда, помимо России, входят такие мощные в экономическом плане страны, как Китай и Индия. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 30 августа высказал публицист Константин Двинский.

Mil.ru ШОС

Константин Двинский «Сегодня государствам, которые находятся под давлением Запада, важно объединиться в единое экономическое пространство и военный блок, чтобы эффективно дать отпор атлантистским структурам. Наиболее оптимальной формой такого объединения является Шанхайская организация сотрудничества. Белоруссия уже не первое десятилетие находится в состоянии конфронтации с США и их сателлитами, поэтому её участие в антизападном блоке волне логично. Кроме того, есть тенденция к формированию в рамках ШОС единого рынка, это открывает перед Белоруссией колоссальные возможности для экспорта своей продукции»

По мнению публициста, распад прежнего американоцентричного мира неизбежен, на смену ему приходит одна из самых мощных структур на евразийском пространстве — Шанхайская организация сотрудничества.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет быть на правильной стороне истории, поэтому настойчиво добивается членства своей страны в ШОС. Если Белоруссия станет полноправным членом организации, то на мифической «евроинтеграции» постсоветской республики окончательно будет поставлен крест. Это событие станет поворотным в белорусской истории», — заявил Двинский.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной саммит ШОС пройдёт 15–16 сентября в Самарканде. В настоящий момент в состав организации входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. К полноценному членству в ШОС готовится Иран. Ранее заявку на вступление в организацию подала Белоруссия.