30 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 16:40 — REGNUM Заявление заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова о том, что чем больше киевские боевики обстреливают местное население, тем больше жителей региона требуют проведения референдума, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 30 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Своих не жалеть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Постоянно растущее недовольство среди жителей Херсонской области по поводу затянувшейся подготовки к референдуму указывает на реальное отношение народа на освобождённых территориях бывшей УССР к киевскому неонацистскому режиму. В первую очередь Херсонщина ненавидит главаря неонацистов Владимира Зеленского за то, что он отдаёт приказы об обстрелах мирных жителей. Во вторую очередь люди хотят определённости, ведь референдум позволит им сделать судьбоносный выбор и наконец-то воссоединить свою землю с большой Россией.

«Херсонская область более не имеет отношения к режиму этого клоуна. Поскорее бы до Приднестровья дошли наши ребята и показали Киеву жирный конец», — пишет Артём М.

Многие пользователи уверены, что жители Херсонской области в большинстве своём хотят оказаться в субъекте Российской Федерации, потому что киевский режим готовит им только смерть и разрушения.

«Люди Херсонской области России не имеют отношения к Зеленскому. В этих отношениях уже давно поставлена точка», — написал Алексей Г.

Ряд пользователей указывает на то, что только благодаря остановке промывания мозгов Киевом, которую осуществила Россия, жители Херсонской области смогли посмотреть на происходящее незамутнённым взглядом.

«Большая часть людей, которые оказываются на освобождённых территориях, начинают говорить правду и всё, что они думают о Зеленском и его «команде». Пока нацисты контролировали регион, всем приходилось молчать. Теперь же правду не скроешь. Зеленского ненавидят, потому что он убийца», — отметила Ольга А.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Там, где отключён нацистский зомбоящик, Зеленского ненавидят, а в остальной [бывшей УССР] ракушки его боготворят. Нацистская пропаганда очень мощная, обрабатывает людей очень качественно. Поэтому освобождать надо все регионы [бывшей УССР], иначе людей из-под гипноза не вывести», — поделился своим мнением Фёдор Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что Херсон ничего не связывает с подконтрольными Киеву субъектами. Более того, за непослушание Зеленский наградил жителей Херсонской области снарядами и ракетами. После такого, очевидно, что не найдётся на Херсонщине желающих вернуться под контроль нацистов.

«А как можно относиться к палачу? Только как к палачу», — считает Анна С.

«А как вообще можно относиться к клоуну, который самозабвенно льёт кровь своих же граждан?» — удивляется Аделя Р.

Часть людей пишет, что чем дольше администрация Херсонской области тянет с организацией референдума, тем больше получает упрёков со стороны местных жителей.

«Читаю чат Стремоусова. Самый популярный вопрос: «Когда будет референдум, и почему тянут с его проведением?» Вот, как мне кажется, наглядная иллюстрация реального отношения людей к режиму Зеленского», — указывает Мария Ш.

Напомним, 30 августа заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости о том, что чем больше киевские боевики обстреливают местное население, тем больше жителей региона требуют проведения референдума.