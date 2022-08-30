София, 30 августа, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Координатор санкционной политики Вашингтона Джеймс О’Брайен, работающий в структуре Госдепартамента США, прибыл в Болгарию с рабочим визитом. Об этом 30 августа сообщает БТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По некоторым данным, главной целью приезда высокопоставленного чиновника в Болгарию является проверка выполнения Софией введенных ранее Вашингтоном санкций против Российской Федерации.

Предполагается, что в ближайшее время О’Брайан встретится с болгарским президентом Руменом Радевым и действующим премьер-министром страны Гылыбом Доневым.

Напомним, ранее Болгария, поддержавшая ряд эмбарго в отношении российской продукции, объявила о своем намерении возобновить масштабные переговоры с концерном Газпром о поставках российских энергоносителей.