Минск, 30 августа, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Все белорусские партии должны выстроить партнёрские отношения с властью и идти «в колее» Всебелорусского народного собрания, в противном случае им грозит ликвидация. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 30 августа на совещании по законопроектам о гражданском обществе и о деятельности политических партий.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его словам, Всебелорусское народное собрание определит контуры будущего, колею для движения государства. Присутствовать в нём будут все.

«И будьте добры все вот этого курса, который будет там определен, придерживаться. Ушли влево, вправо — партия или общественное движение должно быть ликвидировано», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Только так, добавил он, можно «удержать страну в какой-то колее, в каких-то рамках». Это предложение будет обсуждаться.

Нужна генеральная линия, нужен определённый курс. Конструктивные партнёрские отношения с властью должны стать условием для регистрации и деятельности общественных объединений и политических партий, сказал Лукашенко.