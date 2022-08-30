Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM Тарифы за пользование платными парковками пока не планируют повышать в Петербурге. Об этом 30 августа заявил заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Платная парковка Иван Шилов © ИА REGNUM

«В данный момент тариф в 100 рублей, не рассматривается его повышение. То есть, во вновь открываемой зоне также для легковых автомобилей тариф будет 100 рублей в час», — сообщил Ваньчков.

При этом директор Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга Михаил Курдяев добавил, что доход города от пользования платными парковками с начала 2022 года составил порядка 350 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что платными парковками по полному тарифу пользуются порядка 15% водителей. Успевают уложиться в отведённое время для бесплатного пользования 20% владельцев легковых транспортных средств. Остальные пользуются долговременными разрешениями.

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