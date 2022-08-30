Воронеж, 30 августа, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Стенд в память о погибших школьниках Донбасса установлен в Воронеже 30 августа, таким образом, город присоединился к акции «Свеча памяти». Об этом сообщила на странице в «ВКонтакте» управа Центрального района Воронежа.

Управа Центрального района Воронежа Памятный стенд

«Сегодня, 30 августа, на площади Победы состоялось памятное мероприятие «Свеча памяти», посвященное погибшим школьникам на Донбассе с 2014 года. В мероприятии приняли участие сотрудники управы Центрального района, волонтеры, жители», — говорится в сообщении.

На стенде указаны имена сотни детей Донбасса, которые уже не услышат школьный звонок.

Участники акции возложили цветы и игрушки к стенду с именами школьников, почтили память погибших детей минутой молчания.

«1 сентября эти дети должны были пойти в школу. Но они никогда уже не услышат школьный звонок. Непрожитые жизни стали немым свидетельством преступлений. Светлая память и вечный покой», — сказала заместитель руководителя управы Центрального района Инна Тимошенка.

Отметим, что памятный стенд будет находиться на площади Победы до 30 сентября.